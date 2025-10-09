Жителей Москвы и Подмосковья призвали готовиться к дождям и холодрыге на выходных

На выходных 11 и 12 октября москвичей и жителей Подмосковья ожидают осадки в виде дождя. Прогноз на предстоящие дни был подготовлен синоптиком Александром Ильиным для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Завершение рабочей недели ознаменуется небольшими дождями в отдельных районах. В пятницу в столице ночью столбики термометров покажут +7…9°, а днём +9…11°. В Московской области ночью ожидается +4…9°, днём +7…12°. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

В субботу местами сохранятся небольшие дожди, небо будет затянуто облаками. Ночью ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, 2-7 м/с, днём он сменит направление на западное, с порывами до 4-9 м/с.

«Температура в Москве ночью +7…9°, днём +10…12°, по области ночью +4…9°, днём +7…12°», — указал специалист.

В воскресенье в регионе сохранится облачная погода с дождём. В ночь на 12 октября в Москве температура воздуха составит +5…7°, днём +7…9°. В Подмосковье ночью ожидается +3…8°, днём +4…9°. Ветер западного направления усилится до 6-11 м/с.

Начало новой недели, 13 октября, также пройдёт под знаком дождей. Ночью температура опустится до +1…6°, днём поднимется до +4…9°. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 м/с, подытожил синоптик.

А ранее москвичам раскрыли, когда в столицу нагрянут заморозки. По словам специалиста, минусовая температура в мегаполисе не наступит примерно ещё неделю из-за облачного покрова. А вот заморозки могут вернуться в середине октября в утренние часы.