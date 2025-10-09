Депутаты Европарламента отклонили оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент не поддержал вотумы недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. За ходом событий можно было следить на сайте ЕК.

Напомним, один вотум недоверия главе ЕК выдвигался на голосование по инициативе Левой фракции, второй — по ходатайству ультраправых депутатов.

По данным AFP, ходатайство левых получило поддержку 133 евродепутатов. Крайне правая фракция «Патриоты за Европу», включающая представителей французского «Национального объединения» и венгерской партии ФИДЕС, собрала 179 голосов. Для выражения недоверия Фон дер Ляйен требовалось бы минимум 361 голос, а при полном составе Европарламента – 480.

Ранее западные СМИ писали, что Урсуле фон дер Ляйен вновь грозит вотум недоверия. А всё из-за нового скандала – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Уже ведётся расследование, утверждает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.