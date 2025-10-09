Путин и Рахмон обсудили украинский вопрос на переговорах в Душанбе
Обложка © Life.ru
Во время встречи в Душанбе президент России Владимир Путин и таджикский лидер Эмомали Рахмон затронули тему украинского кризиса. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Обсуждался украинский вопрос», — сказал он.
Лидеры России и Таджикистана обсудили ключевые вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Подробности содержания разговора пока не раскрываются, однако встреча подчеркивает важность двустороннего диалога по международным и региональным вопросам.
Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин сообщил, что провёл личную беседу с президентом Эмомали Рахмоном, в ходе которой обсуждались наиболее острые аспекты двусторонних отношений. Переговоры в Душанбе прошли в узком и расширенном составах и продолжались около двух часов. Их завершением стало подписание ключевых двусторонних документов, в том числе совместного заявления об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Таджикистаном.
