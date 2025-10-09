Валдайский форум
9 октября, 14:39

Путин и Рахмон обсудили украинский вопрос на переговорах в Душанбе

Обложка © Life.ru

Во время встречи в Душанбе президент России Владимир Путин и таджикский лидер Эмомали Рахмон затронули тему украинского кризиса. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Обсуждался украинский вопрос», — сказал он.

Лидеры России и Таджикистана обсудили ключевые вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Подробности содержания разговора пока не раскрываются, однако встреча подчеркивает важность двустороннего диалога по международным и региональным вопросам.

Путин: РФ и Таджикистан почти полностью перешли на нацвалюты в торговле
Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин сообщил, что провёл личную беседу с президентом Эмомали Рахмоном, в ходе которой обсуждались наиболее острые аспекты двусторонних отношений. Переговоры в Душанбе прошли в узком и расширенном составах и продолжались около двух часов. Их завершением стало подписание ключевых двусторонних документов, в том числе совместного заявления об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

