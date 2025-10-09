Путин и Рахмон обсудили украинский вопрос на переговорах в Душанбе

Во время встречи в Душанбе президент России Владимир Путин и таджикский лидер Эмомали Рахмон затронули тему украинского кризиса. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Обсуждался украинский вопрос», — сказал он.

Лидеры России и Таджикистана обсудили ключевые вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Подробности содержания разговора пока не раскрываются, однако встреча подчеркивает важность двустороннего диалога по международным и региональным вопросам.