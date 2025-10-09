Валдайский форум
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 октября, 16:44

Авраам Руссо подал иск с требованием компенсации за похищение 20-летней давности

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Авраам Руссо потребовал компенсации от Тархана Эльдукаева за причинение морального вреда в результате похищения. Несмотря на то, что уголовное преследование против Эльдукаева было прекращено по нереабилитирующим основаниям, музыкант настаивает на возмещении компенсации. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

Артист утверждает, что действия ответчика напрямую связаны с физическими и психологическими страданиями, которые он пережил. Судебное заседание по подготовке дела назначено на 23 октября 2025 года.

Напомним, согласно версии следствия, Тельман Исмаилов в 2006 году поручил своему охраннику Тархану Эльдукаеву убить Авраама Руссо. Предполагается, что для этой работы телохранитель нанял Виталия Джуру и Алексея Трясникова, которых приговорили к тюремным срокам в 2022 году. Был и третий киллер — Михаил Дёмкин, скончавшийся в 2014-м. Именно он выстрелил в артиста порядка шести раз, когда тот сидел в автомобиле, ранив его в бедро. Эльдукаев уже пытался отправиться в зону спецоперации и обещал, что сформирует целое подразделение из родных и близких.

