Сенатор Голов: Завершение эксперимента с НПД не приведёт к отмене самозанятости

Рекомендация Совфеда завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году не угрожает институту самозанятости. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил сенатор Олег Голов.

«За шесть лет эксперимент доказал свою эффективность — 14,3 млн человек легализовали свои доходы. Однако мы видим и серьёзные проблемы. Работодатели массово злоупотребляют режимом, подменяя трудовые отношения договорами с самозанятыми. Люди лишаются социальных гарантий, не формируют пенсию. Это недопустимо», — уточнил Голов.

Завершение эксперимента позволит создать усовершенствованную систему, которая сохранит преимущества действующего режима, обеспечит социальные гарантии и пресечёт возможности для злоупотреблений. Государство не откажется от института с 14 млн участников. Новый режим сохранит простоту регистрации, отчётности и льготные ставки, но добавит недостающую социальную защиту.

«Самозанятым не нужно беспокоиться. Правительство дало чёткое обещание не пересматривать закон до 2028 года, и это принципиальная позиция. Даже когда режим будет трансформирован, речь идёт не о его ликвидации, а о совершенствовании», — подчеркнул сенатор.