Сенатор Голов: Завершение эксперимента с НПД не приведёт к отмене самозанятости
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baranq
Рекомендация Совфеда завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году не угрожает институту самозанятости. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил сенатор Олег Голов.
«За шесть лет эксперимент доказал свою эффективность — 14,3 млн человек легализовали свои доходы. Однако мы видим и серьёзные проблемы. Работодатели массово злоупотребляют режимом, подменяя трудовые отношения договорами с самозанятыми. Люди лишаются социальных гарантий, не формируют пенсию. Это недопустимо», — уточнил Голов.
Завершение эксперимента позволит создать усовершенствованную систему, которая сохранит преимущества действующего режима, обеспечит социальные гарантии и пресечёт возможности для злоупотреблений. Государство не откажется от института с 14 млн участников. Новый режим сохранит простоту регистрации, отчётности и льготные ставки, но добавит недостающую социальную защиту.
«Самозанятым не нужно беспокоиться. Правительство дало чёткое обещание не пересматривать закон до 2028 года, и это принципиальная позиция. Даже когда режим будет трансформирован, речь идёт не о его ликвидации, а о совершенствовании», — подчеркнул сенатор.
Напомним, ранее в Совете Федерации России выступили с инициативой завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход в 2026 году, а не в 2028, как планировалось ранее. Сейчас каждый самозанятый платит налог в размере 6% от доходов, получаемых от юридических лиц, и 4% — от физических лиц. В Правительстве России официально заявили, что система налогового режима для самозанятых останется неизменной до 2028 года. Никаких нововведений в существующих условиях до завершения эксперимента не предусматривается.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.