Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 05:13

Президент Филиппин распорядился эвакуировать жителей после землетрясения

Обложка © Unsplash / Adil Edin

Обложка © Unsplash / Adil Edin

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший инициировал срочные меры по эвакуации жителей южных регионов после сильного землетрясения магнитудой 7,6. Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию на месте и следим за безопасностью всех людей. Я поручил Национальному совету по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий, Управлению гражданской обороны, Вооружённым силам, Береговой охране Филиппин и всем заинтересованным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти», — говорится в заявлении.

Поисково-спасательные операции и гуманитарная помощь будут развёрнуты, как только позволят условия. Министерство социального обеспечения и развития заранее размещает продовольственные и непродовольственные товары, а Министерство здравоохранения готово предоставить экстренную медицинскую поддержку.

Президент призвал жителей пострадавших районов сохранять спокойствие, перемещаться на возвышенные участки и держаться подальше от побережья, пока власти не сообщат, что опасность миновала.

Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Напомним, ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,6. Была объявлена угроза цунами для объектов в радиусе 300 километров от эпицентра. Позже был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,9. Для провинций Северный Сулавеси и Папуа объявлена угроза цунами, как сообщил губернатор Восточного Давао, некоторые здания в регионе были повреждены.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar