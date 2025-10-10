Президент Филиппин распорядился эвакуировать жителей после землетрясения

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший инициировал срочные меры по эвакуации жителей южных регионов после сильного землетрясения магнитудой 7,6. Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию на месте и следим за безопасностью всех людей. Я поручил Национальному совету по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий, Управлению гражданской обороны, Вооружённым силам, Береговой охране Филиппин и всем заинтересованным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти», — говорится в заявлении.

Поисково-спасательные операции и гуманитарная помощь будут развёрнуты, как только позволят условия. Министерство социального обеспечения и развития заранее размещает продовольственные и непродовольственные товары, а Министерство здравоохранения готово предоставить экстренную медицинскую поддержку.

Президент призвал жителей пострадавших районов сохранять спокойствие, перемещаться на возвышенные участки и держаться подальше от побережья, пока власти не сообщат, что опасность миновала.

