Помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым обозначил позицию Москвы относительно возможного вручения Нобелевской премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Как сообщил дипломат, он полагает, что Россия склонна была бы поддержать такое решение, если бы её консультации были проведены.

Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе 2025 года, не скрывает своего желания получить Нобелевскую премию мира — одну из самых престижных наград в мире. Трамп неоднократно публично заявлял о своих заслугах в дипломатии, подчеркивая, что он «закончил восемь войн» и заслуживает признания наравне с Бараком Обамой, который получил премию в 2009 году всего через девять месяцев после инаугурации. Его кампания по получению награды стала настоящей сенсацией в СМИ, вызвав как поддержку среди союзников, так и критику за «нарциссизм» и давление на иностранных лидеров.