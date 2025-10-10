Сделка не срослась: Почему конфликт на Украине вдруг стал для «миротворца» Трампа сложным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Обещание президента США Дональда Трампа уладить украинский конфликт за сутки — чистый предвыборный популизм. Такую попытку вылепить из него образ глобального миротворца следует воспринимать с долей скепсиса, сообщил политолог Ярослав Прокопишин в беседе с РИА «ФедералПресс».
В основе прежней логики Трампа лежал деловой подход: любой спор — это торг, сделка, где сильный диктует условия. «Сделка века» на Ближнем Востоке укладывалась в эту парадигму. Но российско‑украинский конфликт сломал шаблон: невозможно просто подкупить или обменять территорию, чтобы заставить стороны сесть за стол.
По версии Прокопишина, для России это в значительной мере вопрос языка, канонической роли Русской православной церкви и права русскоязычных людей на особый путь развития — то есть конфликта экзистенциального, местами метафизического. Это вышло за рамки привычных дипломатических форматов и превратило противостояние в столкновение цивилизаций.
«Так что новая риторика Трампа – это не просто констатация сложившегося де-факто баланса сил и интересов, а подготовка почвы для убедительного объяснения всему коллективному Западу, почему «сделка за 24 часа» с Россией не состоялась. А заявление Трампа о том, что «это оказалось адски сложно», снимает с него часть ответственности за провалы на внешнеполитическом векторе», – заключил политолог.
Ранее глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине оказался куда более трудным для урегулирования, чем ситуация в Газе. Также он сообщил, что Москва и Киев в скором времени начнут двусторонние переговоры.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.