Депутат рассказал об украинском профессоре, спасшем российского танкиста с тяжёлыми ожогами

Командир российского танка, награждённый впоследствии орденом Мужества, попал в плен с тяжёлыми ожогами — более половины тела было обожжено. На помощь ему пришёл украинский профессор, проведя несколько жизненно необходимых операций. Историю спасения отважного бойца рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью РБК.

По словам парламентария, танкист — командир, впоследствии награждённый орденом Мужества — был взят в плен, а украинские врачи не отдавали его на обмен, опасаясь, что тот не выживет без дополнительного лечения.

Саралиев рассказал, что когда бойца обменяли, белгородский врач, осмотрев пациента, сразу узнал почерк своего украинского коллеги, с которым они раньше пересекались на международных медицинских конгрессах.

«Я попросил главного ожогового хирурга Белгородской области, выдающегося врача. Он сразу увидел три проведенные операции и узнал, кто делал эти операции. Наш хирург сказал: «Первое, что необходимо, было сделано», — заявил Саралиев.