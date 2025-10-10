Дипломаты посетили главу Sputnik Азербайджан, освобождённого из-под стражи в Баку
Дипломаты из посольства России в Баку посетили главу информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который ранее был освобождён из-под стражи и переведён под домашний арест.
«Всё это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны», — рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, летом на фоне ухудшения российско-азербайджанских отношений в Баку были задержаны российские граждане, среди них были руководитель Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. 10 октября стало известно, что Игорь Картавых был освобождён из-под стражи.
