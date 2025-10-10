Дипломаты посетили главу Sputnik Азербайджан, освобождённого из-под стражи в Баку

Дипломаты из посольства России в Баку посетили главу информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который ранее был освобождён из-под стражи и переведён под домашний арест.

«Всё это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны», — рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.