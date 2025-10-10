Из-за блэкаута на левом берегу Киева произошёл транспортный коллапс

На левом берегу Киева возник транспортный коллапс после масштабного блэкаута. Метро работает с перебоями, а цены на такси выросли до рекордных отметок — доехать до правого берега теперь стоит не меньше тысячи гривен. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Видео © Telegram / Киев24 / Труха

После массового отключения электричества движение в Киеве оказалось практически парализовано. На левом берегу столицы метро работает нестабильно, а в подземке и наземном транспорте — сильная давка.

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Фото © Telegram / Киев24 / Труха

Стоимость поездки на такси резко выросла: за дорогу на правый берег теперь просят от тысячи гривен. Киевская администрация уточнила, что поезда по зелёной ветке метро курсируют только по правобережной части города.