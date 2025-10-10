Из-за блэкаута на левом берегу Киева произошёл транспортный коллапс
Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Обложка © Telegram / Киев24
На левом берегу Киева возник транспортный коллапс после масштабного блэкаута. Метро работает с перебоями, а цены на такси выросли до рекордных отметок — доехать до правого берега теперь стоит не меньше тысячи гривен. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Видео © Telegram / Киев24 / Труха
После массового отключения электричества движение в Киеве оказалось практически парализовано. На левом берегу столицы метро работает нестабильно, а в подземке и наземном транспорте — сильная давка.
Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Фото © Telegram / Киев24 / Труха
Стоимость поездки на такси резко выросла: за дорогу на правый берег теперь просят от тысячи гривен. Киевская администрация уточнила, что поезда по зелёной ветке метро курсируют только по правобережной части города.
Ранее серия ночных взрывов на территории Украины привела к серьёзным перебоям в работе критической инфраструктуры сразу в нескольких регионах. В подконтрольном Киеву Запорожье были повреждены объекты газовой системы. В то же время в Сети распространилось видео, на котором запечатлён момент ракетного удара по Киеву, ставшего причиной масштабного отключения электричества в столице.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.