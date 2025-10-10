Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 09:49

Из-за блэкаута на левом берегу Киева произошёл транспортный коллапс

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Обложка © Telegram / Киев24

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Обложка © Telegram / Киев24

На левом берегу Киева возник транспортный коллапс после масштабного блэкаута. Метро работает с перебоями, а цены на такси выросли до рекордных отметок — доехать до правого берега теперь стоит не меньше тысячи гривен. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Видео © Telegram / Киев24 / Труха

После массового отключения электричества движение в Киеве оказалось практически парализовано. На левом берегу столицы метро работает нестабильно, а в подземке и наземном транспорте — сильная давка.

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Фото © Telegram / Киев24 / Труха

Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Фото © Telegram / Киев24 / Труха

Стоимость поездки на такси резко выросла: за дорогу на правый берег теперь просят от тысячи гривен. Киевская администрация уточнила, что поезда по зелёной ветке метро курсируют только по правобережной части города.

Минэнерго Украины уточнило список регионов с масштабным блэкаутом
Минэнерго Украины уточнило список регионов с масштабным блэкаутом

Ранее серия ночных взрывов на территории Украины привела к серьёзным перебоям в работе критической инфраструктуры сразу в нескольких регионах. В подконтрольном Киеву Запорожье были повреждены объекты газовой системы. В то же время в Сети распространилось видео, на котором запечатлён момент ракетного удара по Киеву, ставшего причиной масштабного отключения электричества в столице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar