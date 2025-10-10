На Кубани рухнула стена в психоневрологическом интернате, пострадала женщина

В психоневрологическом интернате Курганинского района Краснодарского края произошло обрушение стены во время ремонтных работ. Данную информацию передаёт пресс-служба прокуратуры региона.

Стена обрушилась в психоневрологическом интернате на Кубани. Фото © Telegram /Прокуратура Краснодарского края

«Сегодня, 10 октября, около 08 часов 50 минут при проведении работ по укреплению фундамента Константиновского психоневрологического интерната произошло обрушение наружной стены здания корпуса № 1», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадала 62-летняя постоялица. Её экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Курганинского района Илья Лабашев для координации работы оперативных служб.

В связи с аварией 76 проживающих аварийного корпуса были временно размещены в других помещениях интерната. Прокуратура района организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ и соблюдению требований безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. Губернатор региона пообещал принять жёсткие кадровые и управленческие решения по итогам расследования.