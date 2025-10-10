Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 14:28

В Сочи на досках розыска появились фото вора в законе Робсона и его сообщников

Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

В Сочи на досках розыска разместили фотографии криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон, а также его сообщников. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Опубликованные кадры показывают, что в списках разыскиваемых лиц появились фотографии Татуляна, его сообщника Андроника Мумджяна и Игоря Карабаджяна. В 2024 году их объявили в розыск по обвинениям в организации заказных убийств и незаконном захвате земли в Сочи. Саркисяна же разыскивают за присвоение государственных земельных участков.
В Сочи на досках розыска появились фото вора в законе Робсона и его сообщников. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости

В Сочи на досках розыска появились фото вора в законе Робсона и его сообщников. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Напомним, ранее стало известно, что задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверяют на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу. Сам Рубен Татулян был переобъявлен в розыск.

Робсону выставили счёт: Как авторитет из Сочи Рубен Татулян потерял недвижимость почти на 4 млрд
Робсону выставили счёт: Как авторитет из Сочи Рубен Татулян потерял недвижимость почти на 4 млрд

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar