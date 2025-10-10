В Сочи на досках розыска появились фото вора в законе Робсона и его сообщников
Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
В Сочи на досках розыска разместили фотографии криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон, а также его сообщников. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».
Опубликованные кадры показывают, что в списках разыскиваемых лиц появились фотографии Татуляна, его сообщника Андроника Мумджяна и Игоря Карабаджяна. В 2024 году их объявили в розыск по обвинениям в организации заказных убийств и незаконном захвате земли в Сочи. Саркисяна же разыскивают за присвоение государственных земельных участков.
В Сочи на досках розыска появились фото вора в законе Робсона и его сообщников. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости
Напомним, ранее стало известно, что задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверяют на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу. Сам Рубен Татулян был переобъявлен в розыск.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.