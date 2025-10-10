Збруев вышел на связь после сообщений о госпитализации и рассказал о состоянии

Актёр Александр Збруев впервые вышел на связь после госпитализации. Он призвал прессу не раздувать слухи о его самочувствии, указав, что за его состояние сильно переживают дочери. Артист подчеркнул, что уже чувствует себя хорошо.

«В принципе, я абсолютно здоровый человек. Но у меня, конечно, есть отклонения, которых не может не быть в мои годы. Плюньте на это на всё и не верьте ничему тому, что там пишут. Мне уже 87 лет», — цитирует Збруева ТАСС.

Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. После этого в «Ленкоме» сообщили, что народный артист был госпитализирован для обследования, сейчас он в порядке. Однако затем в СМИ появилась информация, что у актёра подозревают опухоль.