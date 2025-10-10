РФС увеличил срок дисквалификации Писарского по делу о ставках

Российский футбольный союз (РФС) наложил на нападающего Владимира Писарского дополнительное четырёхмесячное отстранение от любой футбольной деятельности. Это решение следует за предыдущим четырёхлетним отстранением (три года условно), вынесенным в начале июля комитетом по этике за участие в ставках и азартных играх.

Апелляция Писарского на первоначальное решение была отклонена 7 августа, и его сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позднее РФС инициировал новое разбирательство в отношении игрока из-за предполагаемых двух ставок, сделанных в 2020 году, когда он выступал за «Иртыш».

«В связи с допущенным футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушением ст. 18 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике применить к Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре месяца», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Напомним, 3 июля комитет по этике отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно). Причиной стали ставки, которые сделал друг футболиста на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором Владимир принимал участие и получил красную карточку в первом тайме. Права на игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Сейчас футболист выступает за медийный «СКА-Ростов».