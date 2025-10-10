«Друзья остаются прежними»: Медведев заявил о неясной роли G7 в современном мире

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил прочность связей между Москвой и Пхеньяном. Он охарактеризовал северокорейский народ и его руководителя Ким Чен Ына как «дружественных». В то же время, по его словам, некогда значимая группа G7 потеряла свою прежнюю роль и теперь представляет собой объединение государств, проявляющих враждебность к России.

«Наши друзья остаются прежними. Среди них дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика. Её народ, её руководитель, товарищ Ким Чен Ын. <...> А вот той «восьмёрки» больше нет. Осталось какая-то «семёрка». Значение её не ясно», — заявил Медведев.

Председатель Совбеза также вспомнил свою первую поездку в КНДР в 2000 году в составе президентской делегации, после которой состоялся визит в японскую Окинаву. Он подчеркнул, что на данный момент дружественные отношения с Северной Кореей сохраняются, а вот с Японией — уже нет.