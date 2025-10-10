Валдайский форум
10 октября, 18:12

Белый дом начал увольнять федеральных служащих на фоне шатдауна

Федеральное правительство США начало процедуру сокращения сотрудников государственных учреждений из-за продолжающегося шатдауна. Об этом рассказал директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут на своей странице в соцсети X.

«Сокращения рабочей силы начались», — написал он.

Напомним, что из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без зарплаты. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю.

Полина Никифорова
