Белый дом начал увольнять федеральных служащих на фоне шатдауна
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB
Федеральное правительство США начало процедуру сокращения сотрудников государственных учреждений из-за продолжающегося шатдауна. Об этом рассказал директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут на своей странице в соцсети X.
«Сокращения рабочей силы начались», — написал он.
Напомним, что из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без зарплаты. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю.
