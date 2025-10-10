Глава разведки Калын: Турция продолжит принимать переговоры по Украине

Турция продолжит прилагать усилия в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине и предоставлять для этих целей стамбульскую площадку. С таким заявлением выступил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, чьи слова приводит TRT.

«Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 года. — Прим. Life.ru) провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров. Турция и в дальнейшем продолжит принимать эти встречи и выступать в роли посредника», — сказал Калын, выступая на международном конгрессе по разведывательным проблемам в Стамбуле.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продвигать стамбульские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, Анкара прилагает все возможные усилия для обеспечения прочного мира, а также стремится развивать стамбульский формат переговоров с акцентом на результат. При этом Эрдоган считает маловероятным, что мирное соглашение между Россией и киевским режимом будет достигнуть в ближайшем будущем.