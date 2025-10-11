Валдайский форум
11 октября, 01:25

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полёты

План «Ковёр» введён в воздушной гавани Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. В то же время в воздушной гавани Ульяновска план «Ковёр» был снят.

Ранее Вооружённые силы Украины посредством беспилотников атаковали Волгоградскую область. Местные жители сообщили о 5-7 взрывах над столицей региона. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Обломки сбитых БПЛА упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Один человек пострадал.

