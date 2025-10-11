Аэропорты Казани, Самары и Ульяновска закрыли на приём и выпуск самолётов

В трёх российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Казани, Самары и Ульяновска. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты: Казань, Самара («Курумоч»), Ульяновск («Баратаевка»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:53 по московскому времени.

Также ранее было закрыто воздушное пространство над Волгоградом и Саратовом. В ведомстве подчёркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось о взрывах над Волгоградом. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны отразили удар украинских БПЛА. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, обломки одного из беспилотников упали на три многоквартирных дома, школу и детский сад, в зданиях повреждено остекление. В результате происшествия пострадал один человек.