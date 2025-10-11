В аэропортах Самары и Саратова отменили ограничения на приём и выпуск самолётов

Рано утром в субботу, 11 октября, в аэропортах Самары и Саратова отменили временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты: Самара («Курумоч»), Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта: два, выполнявших рейсы в Самару, и два, летевших в Саратов.

Также в Росавиации сообщили о временном закрытии воздушного пространства аэропорта Уфы. Кроме того, план «Ковёр» продолжает действовать в воздушных гаванях Нижнекамска, Казани и Волгограда.