Регион
11 октября, 02:43

В аэропортах Самары и Саратова отменили ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Рано утром в субботу, 11 октября, в аэропортах Самары и Саратова отменили временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты: Самара («Курумоч»), Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта: два, выполнявших рейсы в Самару, и два, летевших в Саратов.

Также в Росавиации сообщили о временном закрытии воздушного пространства аэропорта Уфы. Кроме того, план «Ковёр» продолжает действовать в воздушных гаванях Нижнекамска, Казани и Волгограда.

Силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ в Ростовской области
Ранее Вооружённые силы Украины посредством беспилотников атаковали Волгоградскую область. Местные жители сообщили о 5-7 взрывах над столицей региона. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Обломки сбитых БПЛА упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Один человек пострадал.

