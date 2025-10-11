Депутат Бурматов раскритиковал идею ограничения числа кошек и собак в квартире

Новый законопроект о нормировании количества домашних животных на квадратный метр не имеет перспектив для принятия. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Парламентарий заявил, что подобная инициатива, направленная против недобросовестных заводчиков, в реальности ударит по пожилым людям, содержащим нескольких питомцев. Он опасается, что владельцы начнут в панике избавляться от животных, чтобы избежать штрафов.

«Вы не можете прийти ко мне и посчитать моих кошек, я вас не пущу. У нас жилище неприкосновенно по Конституции», — напомнил он в разговоре с 360.ru.

Бурматов подчеркнул, что проблема заключается не в метраже, а в ответственности хозяев, приведя в пример случай с владельцем большой квартиры, жестоко содержавшим собаку. Депутат заключил, что данный законопроект напоминает незаконный имущественный ценз и не пройдёт парламентские чтения.