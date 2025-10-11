Валдайский форум
11 октября, 08:01

Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Лидер «Ансар Аллах» в Йемене Абдель Малик аль-Хуси, заявил, что удары по Израилю и атаки на корабли в Красном море и Аденском заливе прекратятся, если Израиль будет соблюдать перемирие в Газе. Об этом сообщил источник в движении.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 октября в 12:00 по московскому времени в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня при посредничестве США, Египта, Катара и Турции. Армия обороны Израиля начала отвод войск на согласованные рубежи после получения официальных гарантий, предоставленных как Израилю, так и движению ХАМАС. Президент США Дональд Трамп подтвердил согласие израильской стороны на предложенную американскую линию размежевания.

