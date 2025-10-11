Дания потратит часть своего бюджета на съёмки фильма о Зеленском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Бо Тенгберг, муж премьер-министра Дании Метте Фредериксен, планирует создать документальный фильм о Владимире Зеленском. Проект вызывает повышенный интерес и неоднозначную реакцию в датском обществе. Об этом пишет Ekstra Bladet.
Продюсерская компания Seabird Production Тенгберга получила государственное финансирование в размере 190 тысяч крон (более €25 тыс.) от датского Института кино. Отмечается, что Тенгберг поддерживает тесные личные отношения с Зеленским, с которым он неоднократно встречался на официальных мероприятиях в обеих странах. В сентябре Зеленский вручил ему орден Ярослава Мудрого, одну из высших государственных наград Украины.
Напомним, что ранее Зеленский начал угрожать России ударами «Томагавком» по Москве. Однако практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать значительного влияния на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томагавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
