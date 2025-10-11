Напомним, что ранее Зеленский начал угрожать России ударами «Томагавком» по Москве. Однако практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать значительного влияния на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томагавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.