11 октября, 16:54

Стало известно о состоянии выжившего при столкновении катера с судном на Байкале

Обложка © Пресс-служба МЧС России по Иркутской области

Единственный выживший в результате столкновения катера и судна в районе Листвянки находится в критическом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что все, кто был на судне, в порядке, а единственного выжившего с катера удалось доставить в больницу.

«Пострадавший в тяжёлом состоянии направлен в Иркутскую областную клиническую больницу. У тех, кто был на борту корабля, обошлось без травм», — написал Кобзев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в Иркутской области произошло столкновение скоростного катера FR25 с кораблём. В результате погибли три человека, ещё один пострадал. Инцидент случился у посёлка Листвянка на реке Ангаре.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
