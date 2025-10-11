Стало известно о состоянии выжившего при столкновении катера с судном на Байкале
Единственный выживший в результате столкновения катера и судна в районе Листвянки находится в критическом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что все, кто был на судне, в порядке, а единственного выжившего с катера удалось доставить в больницу.
«Пострадавший в тяжёлом состоянии направлен в Иркутскую областную клиническую больницу. У тех, кто был на борту корабля, обошлось без травм», — написал Кобзев.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, в Иркутской области произошло столкновение скоростного катера FR25 с кораблём. В результате погибли три человека, ещё один пострадал. Инцидент случился у посёлка Листвянка на реке Ангаре.
