Регион
11 октября, 21:16

Новое правительство Франции может быть сформировано в начале следующей недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Новое правительство Франции будет сформировано не ранее начала следующей недели под руководством премьер-министра Себастьена Лекорню. Об этом сообщил телеканал TF1, ссылаясь на собственный источник.

Ранее предполагалось, что Лекорню, переназначенный на пост премьер-министра в пятницу, сформирует правительство до конца воскресенья. Это было связано с запланированным на понедельник обсуждением законопроекта о госбюджете на 2026 год на заседании кабинета министров.

«Самое раннее, когда может состояться назначение министров, — это начало следующей недели», — приводит TF1 слова своего собеседника.

Лекорню подал в отставку 6 октября, заявив о завершении своей миссии. Однако 10 октября французский президент Эмманюэль Макрон вновь назначил его премьером.

«Сильный удар по евроястребам»: Во Франции осадили Мерца за выпад против России

Ранее Себастьен Лекорню выразил готовность вновь покинуть пост премьер-министра Франции в случае невыполнения условий его работы. Он пояснил, что его недавняя отставка была вызвана нарушением необходимых для эффективной деятельности условий. Лекорню также отметил, что формируемое правительство будет отличаться более свободным подходом к управлению, а некоторые министерские назначения могут оказаться неожиданными для общественности. При этом он признал, что согласился вернуться на пост после личной просьбы президента, который гарантировал ему полную свободу действий.

