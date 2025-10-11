Не опять, а снова: Переназначенный премьер Франции заявил, что может повторно уйти в отставку

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню снова заявил о готовности покинуть свой пост в случае невыполнения условий его работы. Такое заявление он сделал в интервью изданию Tribune после своего повторного назначения на должность главы правительства.

Лекорню пояснил, что его недавняя отставка была связана с тем, что необходимые для эффективной деятельности условия перестали выполняться. Он подчеркнул, что в случае повторения подобной ситуации готов покинуть должность, поскольку не намерен предпринимать необдуманные шаги. Политик также сообщил, что формируемое правительство будет отличаться более свободным подходом к управлению, а некоторые министерские назначения могут оказаться неожиданными для общественности. При этом Лекорню признал, что согласился вернуться на пост после личной просьбы президента Эмманюэля Макрона, который гарантировал ему полную свободу действий.

«Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду», — сказал Лекорню.