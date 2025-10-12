В кабмине Британии обсуждают отставку советника Стармера по нацбезопасности

В правительстве Великобритании идут дискуссии об увольнении советника премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла из-за скандала с отказом от преследования предполагаемых китайских шпионов. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

По мнению неназванного министра, ситуация вокруг Пауэлла «может ухудшиться» в ближайшие дни из-за критики оппозиции, что отразится на рейтинге лейбористов и премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что этот скандал будет вынесен на обсуждение в Палате общин 13 октября.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба прекратила дело против двух британцев, обвиняемых в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Они обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года «с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства», они «получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть» прямо или косвенно «полезны врагу». В заявлении уточнялось, что речь идёт о Китае.

Пауэлл стал советником Стармера по нацбезопасности в декабре 2024 года. С 1997 по 2007 год, при премьере Тони Блэре, он руководил аппаратом канцелярии на Даунинг-стрит.

Ранее ФСБ показала видео с африканским шпионом военной разведки Украины. На записи видно, что сотрудники ведут мужчину в наручниках по лестнице. Напомним, что Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании выходца из североафриканского государства по обвинению в работе на украинскую военную разведку. По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани.