Усольцевых ищут в квадрате, где поймали сигнал телефона отца семейства
Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Партизанского района Красноярского края, сконцентрированы в районе последнего сигнала с телефона отца. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.
Продолжаются поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересечённой местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры», — говорится в сообщении ведомства.
В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии отметили, что поиски в той местности осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков. К поиску семьи допускают только людей со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму с необходимым снаряжением и навыками ночёвки в горах.
Напомним, что поиски семьи идут с 28 сентября. Люди ищут мать, отца и их маленькую пятилетнюю дочь. Семья Усольцевых отправилась в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от посёлка Кутурчин.
