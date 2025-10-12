Усольцевых ищут в квадрате, где поймали сигнал телефона отца семейства

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Партизанского района Красноярского края, сконцентрированы в районе последнего сигнала с телефона отца. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Продолжаются поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересечённой местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры», — говорится в сообщении ведомства.

В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии отметили, что поиски в той местности осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков. К поиску семьи допускают только людей со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму с необходимым снаряжением и навыками ночёвки в горах.