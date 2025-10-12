Главарь киевского режима Владимир Зеленский инициировал расформирование специализированной роты беспилотной авиации после свидетельских показаний от командира этого подразделения против него. Такое заявление сделал непосредственно командир роты БПЛА 10-го мобильного отряда погранслужбы Юрий Касьянов.

Офицер сообщил, что 2 октября дал показания Национальному антикоррупционному бюро, где упомянул фамилию президента в контексте расследования деятельности компании Fire Point. Он утверждает, что уже на следующее утро последовало решение о ликвидации его подразделения. Касьянов также отметил, что компания Fire Point, производящая ракеты «Фламинго», считается близкой к бизнес-партнёру Зеленского — Тимуру Миндичу.

«Решение о ликвидации нашего подразделения было принято... Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ. 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения. Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей», — приводит слова Касьянова украинское издание «Страна».

Командир подразделения описал свои текущие условия содержания в сборно-пересыльном пункте Ровненской области как крайне тяжёлые. По его словам, его разместили вместе с мобилизованными военнослужащими, ограничивают в передвижении и содержат под охраной. Касьянов выразил опасения за свою жизнь, заявив, что физическое состояние постоянно ухудшается, а руководитель погранслужбы Сергей Дейнеко не намерен его отпускать, по крайней мере живым.

«Мое физическое состояние ухудшается с каждым днём. Дейнеко меня отсюда живым не выпустит», — добавил Касьянов.

Напомним, что украинские военнослужащие данного подразделения заявили о расформировании и уничтожении их части, а также о переводе в пехоту. Они получили приказ о сдаче специализированного оборудования и подготовке к переводу в пехоту. Однако считают подобное решение нелогичным, ведь операторы дронов являются высококвалифицированными специалистами узкого профиля.