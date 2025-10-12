Эстония отказалась использовать трассу через «Саатсеский сапог»

Эстония намерена полностью отказаться от использования автодороги, тянущейся через российскую территорию, через так называемый «Саатсеский сапог». Об этом в соцсети Х написал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, комментируя перекрытие данного участка трассы Таллином.

«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», — уточнил иностранный чиновник.