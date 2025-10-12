Эстония отказалась использовать трассу через «Саатсеский сапог»
Обложка © freepik
Эстония намерена полностью отказаться от использования автодороги, тянущейся через российскую территорию, через так называемый «Саатсеский сапог». Об этом в соцсети Х написал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, комментируя перекрытие данного участка трассы Таллином.
«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», — уточнил иностранный чиновник.
Напомним, «Саатсеский сапог» — участок Псковской области, который сильно вдаётся в территорию Эстонии в районе деревни Саатсе. Ранее эстонёские власти хотели выторговать у России этот кусок земли, намереваясь передать Москве другие земли, протяжённость которых оценивается в четыре километра. Затем Эстония передумала и решила тянуть дорогу вокруг «Саатсеского сапога», чтобы связать два района, не прибегая к «сделкам» с Россией. МИД России заявил, что вопрос о передаче данной территории прибалтийской стране даже не рассматривается, а эстонцы, как напомнили в ведомстве, могут спокойно пересекать «Саатсеский сапог» с минимальными пограничными формальностями. Недавно стало известно, что эстонские пограничники приняли беспрецедентное решение, полностью заблокировав автомобильное сообщение по участку трассы, пролегающей через так называемый «сапог», сославшись на «российскую активность в приграничной зоне».
