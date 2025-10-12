Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 13:52

Эстония отказалась использовать трассу через «Саатсеский сапог»

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Эстония намерена полностью отказаться от использования автодороги, тянущейся через российскую территорию, через так называемый «Саатсеский сапог». Об этом в соцсети Х написал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, комментируя перекрытие данного участка трассы Таллином.

«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», — уточнил иностранный чиновник.

В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска
В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Напомним, «Саатсеский сапог» — участок Псковской области, который сильно вдаётся в территорию Эстонии в районе деревни Саатсе. Ранее эстонёские власти хотели выторговать у России этот кусок земли, намереваясь передать Москве другие земли, протяжённость которых оценивается в четыре километра. Затем Эстония передумала и решила тянуть дорогу вокруг «Саатсеского сапога», чтобы связать два района, не прибегая к «сделкам» с Россией. МИД России заявил, что вопрос о передаче данной территории прибалтийской стране даже не рассматривается, а эстонцы, как напомнили в ведомстве, могут спокойно пересекать «Саатсеский сапог» с минимальными пограничными формальностями. Недавно стало известно, что эстонские пограничники приняли беспрецедентное решение, полностью заблокировав автомобильное сообщение по участку трассы, пролегающей через так называемый «сапог», сославшись на «российскую активность в приграничной зоне».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar