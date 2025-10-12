Кубанский чиновник Лесь пытался бежать со ₽100 млн и 20 кг золотых «гвоздей» в багажнике

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь подготовил для побега крупную сумму наличных средств и золотые слитки, искусно замаскированные под промышленные металлоизделия. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Во время остановки микроавтобуса силовики обнаружили при нём сто миллионов рублей наличными, 20 килограммов золота и семь новых айфонов в упаковке. По информации следствия, драгоценный металл был переплавлен в форму железнодорожных костылей для маскировки.

Основой для таких ценностей стали многомиллиардные махинации с землей, которые чиновник проводил в течение длительного времени. Прокуратура установила, что в собственность близких и знакомых Лесь незаконно перевел 109 участков, ранее принадлежавших государству. В списке фигурантов по делу значатся его сын, бывшая и нынешняя супруги, тёща, брат и его жена.

«Участки оформляли на родственников и знакомых, а потом объединяли большими массивами под один вид пользования», — поясняют источники издания.

Источники в правоохранительных органах поясняют, что полученные земли затем использовались для строительства коммерческой недвижимости, приносившей доход. Семь новых айфонов, по одной из версий, могли быть предназначены для подарков помощникам или выступать в роли ликвидного товара. Обнаруженные ценности, включая крупную сумму в рублях, рассматриваются следствием как дорожный запас для организации жизни за границей.

Напомним, главу Крымского района Кубани подозревают в присвоении более 100 земельных участков на 2 млрд рублей. По предварительным данным, 109 участков в Крымском районе с помощью махинаций Лесь оформлял на себя, своих многочисленных родственников и подчинённых — у всех прошли обыски. Чиновник арестован до 29 ноября.