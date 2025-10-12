Валдайский форум
12 октября, 16:30

Ещё один житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль в посёлке Ракитное пострадал местный житель. О произошедшем проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левого бедра. Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ, где пострадавшему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в посёлке Пролетарский Белгородской области пострадал один человек, когда украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. После получения осколочного ранения лица и баротравмы пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Позже вооружённые формирования Украины нанесли удары по трём населённым пунктам Белгородской области, в результате чего двое гражданских получили ранения.

