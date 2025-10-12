Ещё один житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль в посёлке Ракитное пострадал местный житель. О произошедшем проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левого бедра. Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ, где пострадавшему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.