Эрдоган заявил о «торговцах кровью», зарабатывающих на украинском конфликте

Турция будет продолжать придерживаться взвешенной позиции по ситуации вокруг Украины, при этом выгоду из боевых действий получают исключительно «торговцы кровью». Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Трабзоне.

«Пока усилия по прекращению войны на Украине не принесли желаемого результата. Время от времени обостряющаяся кровопролитная война вызывает обеспокоенность не только в нашем регионе, но и во всём мире. Турция стремится проводить сбалансированную и справедливую политику в этом вопросе», — сказал он.

Эрдоган особо отметил, что любое противостояние выгодно лишь «торговцам кровью». Он не стал уточнять, кого именно подразумевает под данной категорией. Однако президент заверил, что Турция будет стараться делать всё, чтобы на Украине воцарился мир.