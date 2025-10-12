«Бог своих не оставляет»: Военные священники рассказали о чудесах на СВО

На передовой происходят необъяснимые случаи, которые можно воспринимать как чудо и божественное заступничество. Эти истории передаёт военный отдел Московского Патриархата.

Чудеса на передовой. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Так, однажды снайперская пуля, легко пробивающая металлический рельс, была остановлена обычным нательным крестиком военнослужащего. Другой боец остался невредим после того, как осколок попал точно в карман с молитвословом. Также упоминается блиндаж, устоявший после прямого попадания, хотя хранившаяся в нём икона бесследно исчезла.

Как отмечается в сообщении, церковь хранит память об этих чудесах, которых происходили на протяжении многих веков до наших дней. При этом божественный замысел не подчиняется земной логике и не требует рациональных объяснений. Особенно ярко он проявляется в моменты смертельной опасности. В военном отделе уверены, что ситуации, произошедшие с солдатами на СВО, — это напоминание о том, что Бог не оставляет своих.

«Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Ин. 4.48), — сказано в Евангелии. На войне эти знамения даются не для убеждения неверующих, а для укрепления духа в час смертного испытания», — говорится в сообщении.

Ранее военный врач рассказал, как боец СВО чудом остался жив, когда его привезли в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало. По его словам, он работает 27 лет, но подобных чудес ещё не встречал.