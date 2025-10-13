Валдайский форум
12 октября, 22:47

Четвёртый аэропорт в России ввёл временные ограничения

Обложка © Life.ru

В аэропортах Астрахани и Краснодара введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры в воздушных гаванях Нариманово и Пашковский необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Геленджика. Пока все воздушные гавани остаются закрытыми.

