Четвёртый аэропорт в России ввёл временные ограничения
Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Астрахани и Краснодара
Обложка © Life.ru
В аэропортах Астрахани и Краснодара введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, меры в воздушных гаванях Нариманово и Пашковский необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Геленджика. Пока все воздушные гавани остаются закрытыми.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.