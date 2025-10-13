Больше заморозки и подготовка к праздникам: Life.ru узнал об осенних лайфхаках фуд-шопинга

Рациональный подход к питанию — залог благополучия каждого человека. Речь идёт как о поддержании здоровья, так и о грамотном распоряжении бюджетом. Об осенних правилах и лайфхаках фуд-шопинга рассказала Life.ru финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Сезонные овощи, фрукты и ягоды

Осень — время поздних урожаев, а это возможность продолжить разнообразно питаться свежими продуктами с выгодой. В это время года закупаться стоит корнеплодами, например картофелем, бататом, свёклой. А среди ягод и фруктов обратите внимание на разные сорта винограда, клюкву, бруснику, груши, инжир и некоторые сорта яблок.

«Из-за большого объёма предложения сезонных продуктов их часто можно встретить на прилавках по акции и со скидками. При этом вы будете уверены в свежести плодов», — говорит эксперт.

Замороженные продукты для разнообразия рациона

Отказываться от прочих плодов с приходом холода совершенно необязательно — просто начните покупать замороженные. Это может быть даже интереснее, чем летние свежие фрукты и ягоды. Ведь можно проявлять фантазию — от приготовления замороженных смузи и домашнего фруктового льда до разморозки плодов и употребления их в привычном виде.

Здоровые методы повышения калорийности рациона

Не секрет, что в холодное время года аппетит становится выше. Объяснение очень простое — организму требуется больше энергии на поддержание тепла. Как следствие, требуется больше еды на выработку этой энергии. Поэтому важно пересматривать свой рацион с наступлением осени. Если вы продолжите питаться летними блюдами, то руки невольно будут тянуться к снекам и фастфуду для добора тех самых калорий. Однако, если вы уделите внимание повышению общей калорийности рациона — например, будете покупать продукты с содержанием долгих углеводов, — то сможете сохранить здоровые пищевые привычки.

Заблаговременная подготовка к зимним праздникам

В октябре кажется, что праздники ещё совсем не скоро. Однако буквально через месяц нас всех накроет суета подготовки — от выбора подарков до придумывания планов на каникулы. Попробуйте начать приготовления заранее и без спешки — можно уже задумываться о праздничном столе, совершая покупки до ажиотажного спроса. Выбирать свежие продукты ещё рано, но консервированные и маринованные — можно. Они долго хранятся и не теряют свои вкусовые качества. Так, уже сейчас можно приобрести некоторые ингредиенты для традиционных салатов — солёные огурцы, горошек, кукурузу.

Круглогодичная выгода

Последний принцип покупки продуктов применим не только осенью, но является одним из самых важных. Речь идёт об использовании методов ежедневной выгоды, которые позволяют грамотно распоряжаться бюджетом в любой сезон.

«При покупке продуктов обращайте внимание на оптовые предложения ритейлеров и товары собственных торговых марок супермаркетов, которые могут быть представлены по более приятным ценам из-за сниженных маркетинговых расходов», — поясняет финансовый консультант.

Также эксперт советует использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы торговых сетей, в которых вы закупаетесь на регулярной основе. Они позволяют возвращать часть суммы с покупок в виде баллов и тратить их на следующие походы в магазин.

Немаловажно также уметь правильно выбирать продукты. Особенно внимательными стоит быть при выборе сахара. Недобросовестные продавцы могут выдавать за дорогой тростниковый продукт обычный свекловичный, просто подкрашенный жжёным сахаром. Как правильно выбирать сахар, Life.ru узнал в Роскачестве.