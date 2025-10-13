Отложить до холодов: Хирург объяснил, почему люди чаще меняют внешность после сезона отпусков

Осенью пациенты чаще обращаются к пластическим хирургам, и этому есть объяснения, рассказал Life.ru Евгений Прохода, руководитель Центра пластической хирургии сети клиник «Будь Здоров», врач-пластический хирург Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте. Он развеял мифы и назвал основные причины.

По мнению доктора, первый миф, который продолжает распространяться даже некоторыми членами профессионального общества пластических хирургов — проведение таких операций сопряжено с повышенным риском заживления рубцов и трудной реабилитацией.

«На самом деле это всего лишь «городская легенда» от мира медицины, у которой не существует ни основания, ни подтверждения. Во многом проведение операций летом, с учётом повышенного солнечного света стимулирует выработку витамина Д, который ускоряет заживление ран, особенно в условиях бедного на солнечный свет мегаполиса, такого, как Москва», — отмечает Прохода.

Другая причина — бытовая: пациенты учитывают время на реабилитацию и финансовые затраты, пояснил специалист. Многие хотят отдохнуть летом в южных странах или на юге России, а оставшуюся часть отпуска посвятить эстетическим процедурам.

Относительно трендов в пластической хирургии Прохода отметил стабильность спроса на маммопластику и ринопластику.

«За последние пять лет наблюдений тренды в большинстве не изменились – по-прежнему популярностью пользуются различные виды маммопластики, с имплантами и без них – они составляют добрую треть от всех обращений. Второе место уверенно держит ринопластика или её более продвинутый вариант – риносептопластика», — констатировал он.

Операции особенно важны для молодёжи, хотя встречаются и обращения с последствиями травм или повторных операций. Хирург также отметил растущую популярность эндоскопического лифтинга лица, в основном в консервативном варианте. Кроме того, Прохода подчеркнул увеличение числа пациентов в возрасте 35–45 лет, которые уделяют больше внимания своей внешности и охотнее обращаются к пластическим хирургам. Это, по его мнению, является показателем роста профессионализма в отрасли.

