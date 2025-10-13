Количество погибших при оползнях и наводнениях в Мексике возросло до 47

Сильные ливни, наводнения и оползни в Мексике унесли жизни уже 47 местных жителей. Об этом сообщает мексиканское министерство безопасности и защиты граждан.

Катастрофические погодные явления затронули сразу несколько регионов страны и оставили за собой разрушения и человеческие потери. По данным ведомства, пострадавшие зарегистрированы в четырёх штатах

«В соответствии с отчетами государственных органов, зарегистрировано 47 погибших в четырёх штатах», — сказано в сообщении.