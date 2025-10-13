Валдайский форум
13 октября, 05:16

Количество погибших при оползнях и наводнениях в Мексике возросло до 47

Обложка © X / Geól. Sergio Almazán

Сильные ливни, наводнения и оползни в Мексике унесли жизни уже 47 местных жителей. Об этом сообщает мексиканское министерство безопасности и защиты граждан.

Катастрофические погодные явления затронули сразу несколько регионов страны и оставили за собой разрушения и человеческие потери. По данным ведомства, пострадавшие зарегистрированы в четырёх штатах

«В соответствии с отчетами государственных органов, зарегистрировано 47 погибших в четырёх штатах», — сказано в сообщении.

Напомним, что в последнее время в Мексике бушуют мощные дожди, вызывающие наводнения и оползни в центральных и южных районах. К примеру, в штате Веракрус вода разнесла 16 тысяч домов. Вчера число погибших достигло 44.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

