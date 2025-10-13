Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 06:26

Звери из ВСУ жестоко убили 88-летнюю бабушку – её тело унёс раненый сын

Обложка © Офис Президента Украины

Беженка из Ямполя обвинила ВСУ в убийстве 88-летней женщины. По её словам, украинские боевики стреляли с дронов и польских пулемётов, а дом пострадавших загорелся. Сын погибшей получил тяжёлое ранение в голову, говорит Наталья Гуркина.

«Они (ВСУ) с дронов, из польских пулемётов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком», — вспомнила беженка.

Женщина уточнила, что раненый сын вынес тело своей погибшей матери к соседнему дому, чтобы оно не сгорело в начавшемся пожаре.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Его сразу доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Губернатор Владимир Сальдо сказал, что Леонтьев запомнился как честный, принципиальный и отзывчивый человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Андрей Бражников
