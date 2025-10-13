17-летнего подростка нашли мёртвым на площадке в парке «Дружба» в Москве

В северной части Москвы, в Левобережном районе, на детской площадке был обнаружен без признаков жизни 17-летний мальчик. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник. Тело подростка нашли в парке «Дружба».

Предварительная версия указывает на употребление запрещённых веществ. К публикации также прикреплён снимок с места события, где запечатлены работники полиции и ограждающие ленты. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места инцидента, тщательно изучая прилегающую местность. Уточняются все детали и условия произошедшего.

А ранее Life.ru писал, что в Новой Москве нашли тело младенца. По данному факту уже начата доследственная проверка. Кроме того, в Свердловской области недавно обнаружили мёртвой 14-летнюю школьницу. Девочка подвергалась травле со стороны сверстников.