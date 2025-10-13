Масштабная война с НАТО: Комбриг озвучил точную дату

Удары России по стратегическим целям на Украине имеют чёткую задачу — максимально ослабить военный потенциал противника, чтобы он не мог оказывать сопротивление. Об этом рассказал командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев.

Эксперт отметил, что военный потенциал Украины в основном зависит от западных поставок, и эта помощь будет только нарастать. Сейчас происходит перераспределение обязанностей: США постепенно перекладывают финансирование войны на Европу, сохраняя при этом роль поставщика, на этом зарабатывая. Европа же, по словам специалиста, пытается продлить войну в интересах ослабления России и подготовки к возможному конфликту с ней в будущем.

«В Германии, по крайней мере, открыто заявляют, что такая война якобы произойдёт в 2029 году. Так что сейчас они готовятся, а с помощью войны на Украине они пытаются выиграть время», — подчеркнул комбриг в беседе с «Царьградом».

Шарафиев подчеркнул, что Европа также видит экономическую выгоду в военных заказах, обеспечивающих её промышленный рост. По его мнению, сокращения западной военной помощи Украине в ближайшее время не предвидится.