В ходе совещания Совета безопасности президент РФ Владимир Путин выражался предельно ясно, чтобы у западных политиков не было сомнений в том, что Россия продолжит спецоперацию и пойдёт до конца в этом вопросе, невзирая на все угрозы и провокации. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

Автор отмечает, что таким образом Кремль сформулировал собственную оценку обстановки: предпосылок для начала диалога с коллективным Западом нет. Российское руководство не собирается уступать и рассчитывает выдержать всё внешнее давление.

«Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путём», — сказано в материале.

Ранее американский президент заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным возможную поставку Киеву ракет Tomahawk. По словам Дональда Трампа, Белый дом будет наблюдать за действиями Москвы на пути мирного урегулирования. При этом глава РФ говорит, что такие подарки Украине от Вашингтона разрушат все позитивные тенденции в отношениях с США.