13 октября, 14:42

В Башкирии рассказали о состоянии 3-летней девочки, которую отец выбросил из окна

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Трёхлетняя девочка, сброшенная отцом с четвёртого этажа в Уфе, продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

«Состояние девочки крайне тяжёлое, стабильное»,приводит ответ ведомства информационное агентство.

Напомним, чудовищная ситуация произошла на днях в Уфе — трёхлетнюю девочку вышвырнул из окна четвёртого этажа собственный отец. В этот момент в квартире больше никого не было — мать и старший сын уехали на лечение в санаторий. Проверка не показала содержание в организме мужчины алкоголя или наркотиков, но они, видимо, не очень-то ему и нужны — на заседании суда горе-папаша всячески паясничал и кривлялся.

