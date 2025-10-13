В Башкирии рассказали о состоянии 3-летней девочки, которую отец выбросил из окна

Напомним, чудовищная ситуация произошла на днях в Уфе — трёхлетнюю девочку вышвырнул из окна четвёртого этажа собственный отец. В этот момент в квартире больше никого не было — мать и старший сын уехали на лечение в санаторий. Проверка не показала содержание в организме мужчины алкоголя или наркотиков, но они, видимо, не очень-то ему и нужны — на заседании суда горе-папаша всячески паясничал и кривлялся.