Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 18:55

Разведка ФРГ предупредила о «горячем конфликте после ледяного мира»

Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии. Обложка © Wikipedia / Jan Kleihues

Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии. Обложка © Wikipedia / Jan Kleihues

В Европе сохраняется хрупкое состояние «ледяного мира», чреватое переходом в открытую конфронтацию. Такое заявление на слушаниях в парламентском комитете по контролю за спецслужбами сделал новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Мартин Егер.

«В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который в любой момент может перейти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — утверждает Егер.

Глава внешней разведки ФРГ подчеркнул, что его служба в будущем должна сохранять функциональность даже в условиях возможного вооружённого конфликта с прямым участием Германии. Спикер отметил, что начинать подготовку к такому сценарию важно уже в настоящий момент. При этом он добавил, что в ближайшей перспективе существует вероятность эскалации отношений с Россией.

Масштабная война с НАТО: Комбриг озвучил точную дату
Масштабная война с НАТО: Комбриг озвучил точную дату

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может начаться до 2036 года. По оценкам аналитиков, после завершения конфликта на Украине Россия будет в состоянии в кратчайшие сроки восстановить существенную долю своих военных возможностей. По имеющимся данным, эти силы могут быть перенаправлены к восточным границам НАТО. Как полагают эксперты в области политологии, Европейскому союзу для подготовки к гипотетической конфронтации с Российской Федерацией потребуется около десяти лет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar