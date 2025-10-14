Сектор Газа
13 октября, 22:03

Пушилин: В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб человек

Обложка © Life.ru

На территории ДНР зафиксированы новые случаи гибели и ранения мирных жителей, а также сотрудников экстренных служб в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщил руководитель республики Денис Пушилин.

В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб местный житель. В Горловке мирный гражданин получил ранения в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата. Во время выполнения задач по обследованию территории и разминированию объектов энергетической инфраструктуры травмы получили два сапёра из российского МЧС.

Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим уже оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также в результате обстрела в Горловке был поврежден пассажирский автобус, курсирующий по второму городскому маршруту.

Житель Белгородской области погиб при ударе украинского дрона по парковке

Ранее сообщалось, что два бойца самообороны получили ранения во время атаки дрона ВСУ на Шебекино. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, где медики оказывают им помощь.

