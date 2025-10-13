Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 19:28

Трамп потерял президента ОАЭ на саммите по Газе и заявил, что он присутствует духом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита по сектору Газа обратил внимание на отсутствие лидера Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. Своё заявление он сделал во время пресс-конференции в Египте.

«Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — сказал Трамп.

Американский лидер таким образом прокомментировал физическое отсутствие правителя ОАЭ на мероприятии, подчеркнув его духовное присутствие.

Трамп заявил, что Третьей мировой войны не будет
Трамп заявил, что Третьей мировой войны не будет

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в Египте участвовал в саммите, посвящённом урегулированию палестино-израильского конфликта. В переговорах помимо самого Трампа участвуют председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, тогда как представители движения ХАМАС бойкотировали встречу. Выражая оптимизм относительно перспектив мирного процесса, Трамп заявил об уверенности в том, что данная дипломатическая инициатива способна положить конец затяжному ближневосточному противостоянию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ОАЭ
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar