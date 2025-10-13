Сектор Газа
13 октября, 19:16

СКА прервал серию из пяти поражений подряд, победив «Автомобилист»

Обложка © ska.ru

Петербургский СКА победил екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У гостей отличился Кёртис Волк (34).

СКА удалось прервать серию из пяти поражений подряд. Петербуржцы набрали 15 очков после 14 игр и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» второй на Востоке с 21 очком после 16 матчей.

В другой встрече дня череповецкая «Северсталь» дома переиграла ярославский «Локомотив» со счётом 4:3.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в победной игре с «Рейнджерс» Артемия Панарина. Теперь у 40-летнего хоккеиста 0+2 в трёх сыгранных матчах сезона НХЛ.

