ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице России и завершилась со счётом 2:3.

Шайбами в составе победителей отметились Митчелл Миллер (8-я минута), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40). За ЦСКА забили Джереми Рой (3) и Дмитрий Бучельников (15).

Это второе поражение армецев подряд, ранее клуб уступил в дерби с «Динамо» по буллитам со счётом 3:4, хотя вёл по ходу матча со счётом 3:0. ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 14 очков после 14 матчей. Для «Ак Барса» победа стала четвёртой подряд, казанцы с 17 очками в 14 играх идут на пятом месте на Востоке.

В других матчах дня новосибирская «Сибирь» по буллитам победила в гостях нижнекамский «Нефтехимик» (3:2, буллиты), омский «Авангард» в Магнитогорске разгромил «Металлург» (5:1), нижегородское «Торпедо» в Астане победило местный «Барыс» (5:3).

Ранее Life.ru рассказывал, как Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ. Напомним, хоккеист, прошлый сезон проведший в челябинском «Тракторе», летом перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс».