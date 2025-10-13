Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, подала заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Эту информацию сообщили родственники спортсмена.

«Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски», — приводит комментарий матери Свечникова ТАСС.

Ранее Галина Свечникова сообщила о желании лично поехать в Турцию для поиска сына. Она также говорила, что семья рассматривает возможность подачи иска против организаторов соревнований. Они подозревают их в сокрытии видеоматериалов с заплыва.

Николай Свечников пропал 24 августа. Он стал единственным из почти трёх тысяч участников, кто не достиг финиша. Обнаружить его пропажу удалось лишь через несколько часов после завершения заплыва. По информации СМИ, во время соревнования он плыл в противоположную сторону.